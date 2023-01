Console generale USA Roberts-Pounds in visita a Taranto

Il sindaco Rinaldo Melucci ha accolto a Palazzo di Città Tracy Roberts-Pounds, console generale degli Stati Uniti d’America a Napoli. La diplomatica statunitense è in visita di cortesia in Puglia e ha voluto incontrare il primo cittadino ionico per uno scambio informale sulle prospettive di sviluppo della regione e della città.

«Siamo lieti di aver potuto parlare con la console generale Roberts-Pounds delle peculiarità di Taranto – il commento del primo cittadino – in particolare della sua ritrovata vocazione di “capitale di mare”, capace di attivarne tutte le potenzialità. Taranto, nel panorama regionale, rappresenta un elemento di indubbia vivacità e siamo certi che questo dettaglio abbia colpito anche la delegazione statunitense, con la quale costruiremo ulteriori connessioni».

«È stato un piacere incontrare il sindaco Melucci in questa mia prima visita ufficiale in Puglia – le parole della console Roberts-Pounds – abbiamo legami molto forti con questa regione, esistono già importanti partnership tra aziende italiane e americane, come quella tra Leonardo e Boeing che ha generato un impatto molto positivo su questo territorio. Il nostro obiettivo è rafforzare le nostre relazioni commerciali e culturali in tutta l’Italia meridionale, per costruire insieme un futuro di prosperità soprattutto per i giovani del Sud».

