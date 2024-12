Como, Cesc Fabregas: ‘Occhio al Lecce, è in salute’

Cesc Fabregas, tecnico del Como, ha parlato della sfida casalinga con il Lecce, considerata cruciale per la squadra lariana. “Giochiamo in casa davanti alla nostra gente. Sappiamo che è una partita importante: vogliamo vincere e dobbiamo scendere in campo con questa mentalità”, ha dichiarato l’allenatore spagnolo che ha elogiato il lavoro svolto in settimana, sottolineando la necessità di concentrarsi sul proprio gioco: “Stiamo lavorando e allenandoci bene, dobbiamo pensare solo a fare il nostro gioco”.

Dopo l’ottima prestazione a San Siro con l’Inter, dove il Como si è presentato con una difesa a tre, Fabregas ha spiegato: “Non è importante il modulo, ma che si veda una squadra aggressiva, cattiva e che pressi in avanti. Dobbiamo migliorare nella transizione finale, un aspetto che ci è mancato molto in questa stagione”.

Per la gara di lunedì (18.30), l’unico assente sarà Maxi Perrone, mentre Alessandro Gabrielloni potrebbe tornare disponibile: “È il giocatore che meglio si adatta al sistema a due punte. Per il resto, deciderò tra Cutrone e Belotti in base a quanto vedrò in allenamento”.

Sul Lecce, Fabregas ha elogiato il lavoro di Marco Giampaolo: “È una squadra in salute che sta tornando ai livelli degli anni scorsi. Ho visto grandi miglioramenti, concedono meno e fanno punti. Sarà una sfida impegnativa”.

