Serie D, Gigi Panarelli sarà il nuovo allenatore dell’Igea Virtus

Sarà Luigi Panarelli il nuovo allenatore dell’Igea Virtus. L’allenatore in giornata ha risolto il suo rapporto col Manfredonia per sposare la causa del club siciliano. Panarelli ha vinto un’agguerrita concorrenza e tra qualche ora sarà sarà sull’isola per iniziare questa nuova avventura.

