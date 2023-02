Colto da malore alla guida della sua moto Ape muore per strada

Un anziano, di 80 anni, nel tardo pomeriggio di martedì 14 febbraio, ha accusato un malore mentre era alla guida del suo motocarro Ape in viale Commenda a Brindisi. Il veicolo si è schiantato contro un auto in sosta e l’uomo si è accasciato sul sedile. Alcuni passanti hanno chiamato i soccorsi e i sanitari giunti sul posto hanno eseguito le manovre di rianimazione, purtroppo il cuore dell’anziano non ha più ripreso a battere. Sul posto è intervenuta la polizia locale per far defluire il traffico e permettere il soccorso all’uomo risultato purtroppo vano.

