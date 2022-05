COLLEPASSO – E’ successo poche ore fa, in via Vittorio Emanuele III, dove a partire dalle ore 10:00 la Comandante della Polizia Locale, Maria Grazia Esposito, e la sua agente, Donatella Rossetti, allertate da alcuni amministratori, sono state protagoniste di un intervento che ha salvato la vita ad una signora R. E., 89enne collepassese, di cui i parenti avevano perso le tracce da sabato mattina.

Al momento dell’intervento, erano presenti il fratello, la nipote e altri parenti, i quali hanno dichiarato di aver tentato di mettersi in contatto telefonico con l’anziana signora invano già da due giorni; avevano, inoltre, tentato di aprire la porta d’ingresso ma senza esito in quanto era chiusa dall’interno con un gancio di sicurezza.

Resasi immediatamente conto del pericolo in corso, la Comandante Esposito ha prontamente contattato il magistrato di turno e ottenuto l’autorizzazione ad entrare nell’abitazione della signora Emma, chiedendo contestualmente l’intervento del 118 e dei VVFF e attivando la rete dei servizi sociali e del medico curante della signora. Giunti i soccorsi attorno alle ore 10:30, si è provveduto ad aprire la porta a calci.

Comandante Esposito, Agente Rossetti e soccorritori, giunti all’interno dell’abitazione, hanno constatato la presenza della signora riversa per terra e dolorante in quanto, scivolando si era ferita l’arto inferiore sinistro. Alle ore 11:00 la signora è stata trasportata in ambulanza presso il nosocomio di Scorrano.

“Il nostro lavoro è anche questo – dichiara la Comandante della Polizia Locale Comm. Maria Grazia Esposito – la Polizia Locale è la Polizia di prossimità, quella più vicina alla comunità che tutti i giorni è lieta di servire, noi siamo a disposizione dei cittadini e oggi sono particolarmente fiera del mio lavoro e del lavoro di squadra condotto assieme alla mia Agente Donatella Rossetti e a tutta la rete che si è attivata fortunatamente perseguendo un lieto fine”.

“Molto spesso accadono eventi simili ad opera di tanti colleghi che operano sul nostro territorio – dichiara il Presidente As.com. Associazione Comandanti e Ufficiali della Polizia Locale – Provincia di Lecce, Dirigente Superiore Dott. Donato Zacheo – oggi la collega Esposito e l’Agente Rossetti hanno dato lustro al Corpo di Polizia Locale, che non solo è il primo baluardo di legalità e va ricordato oggi, a trent’anni dalla strage di Capaci, ma è soprattutto la Polizia più vicina ai cittadini. Noi eroghiamo servizi importanti per la comunità tutta. Un plauso alle colleghe e un augurio di pronta guarigione alla signora Emma”.