Codice Interno, nuovo arresto tra il clan Parisi

BARI – Operazione Codice Interno. Finisce in carcere un 62enne affiliato al clan Parisi di Japigia. La figura dell’uomo, con precedenti per associazione a delinquere di stampo mafioso, rapina aggravata, sequestro di persona e porto abusivo di armi da fuoco, era già emersa durante la maxi operazione che il 26 febbraio scorso ha portato a 135 misure cautelari, molti dei quali ritenuti vicino al clan Parisi – Palermiti. Ad emettere il provvedimento, la Squadra Mobile su richiesta dell’ufficio del Tribunale di Sorveglianza. Secondo le indagini coordinate dalla Dda del capoluogo, nonostante il 62enne fosse al regime dei domiciliari, avrebbe avuto più e più volte visite in casa da persone del clan e dalla notevole caratura criminale. Tra questi, è emerso che nell’abitazione dell’uomo sia arrivato anche Giacomo Olivieri, avvocato ed ex consigliere regionale, anche lui al centro dell’inchiesta dell’Antimafia su presunto voto di scambio. A quanto emerge, pare che Olivieri sia stato a casa dell’affiliato al clan per proporre investimenti finanziari, palesemente illeciti e fraudolenti. E proprio la figura dell’ex consigliere sarebbe il cuore dell’inchiesta che ha portato a galla una fitta rete di relazioni che avrebbe portato al voto di scambio tra vertici dei clan baresi, colletti bianchi ed esponenti politici locali. Ciò avrebbe permesso l’elezione in Consiglio Comunale – alle Amministrative del 2019 – di Maria Carmen Lorusso, moglie dello stesso Olivieri, nella lista Di Rella Sindaco. Nelle carte della Dda, infatti, compaio i vertici dei Parisi – Palermiti, dei Montani (del quartiere San Paolo) e degli Strisciuglio.

