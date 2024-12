Classifica qualità della vita de “Il Sole 24 Ore”: ecco le posizioni delle province di Puglia e Basilicata

Pubblicata la classifica sulla qualità della vita de “Il Sole 24 Ore”. Sei le aree tematiche prese in esame per stilare la graduatoria del benessere, partendo dalla qualità della vita dei bambini, giovani, anziani fino all’indice delle donne. Questa la situazione per le province di Puglia e Basilicata, sono 107 le province italiane. Bari è in 65^ posizione salendo di 4 posti rispetto al 2023, 72^ Lecce con 522 punti, la città salentina scende di una posizione. Resta stabile la posizione di Matera, 84^ con 500 punti, la Bat si piazza in 86^ posizione con 496 punti perdendo una posizione. Perde cinque posizioni Potenza che va all’88 posto con 494 punti, un gradino più giù c’è Brindisi in posizione 89 ma con una netta crescita di ben 11 posizioni con 490 punti. Taranto è in 94^ posizione guadagnando tre scalini rispetto all’anno passato, chiude la speciale classifica appulo- lucana la provincia di Foggia (462 punti) al 99esimo posto ma fa segnare un progresso di ben otto posizioni.



