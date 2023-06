Clamoroso Lecco, potrebbe essere escluso dalla B

La novità più clamorosa delle iscrizioni riguarda il Lecco. Secondo Gazzetta.it, rischia di dover rinunciare alla B ritrovata dopo 50 anni per il problema stadio. Il club lombardo, neopromosso dopo la vittoria sul Foggia, solo nella mattinata di mercoledì 21 giugno invierà la pec della prefettura di Padova (unica scelta percorribile come sede alternativa), ma fuori tempo massimo. Il Lecco farà ricorso puntando sul merito sportivo, sperando che gli venga riconosciuto, sostenendo peraltro che i playoff sono cominciati 10 giorni dopo e quindi il tempo per trovare una sede alternativa era troppo esiguo. Il termine però è perentorio e quindi monta, ora più che mai, il ripescaggio del Brescia.

