Cinema, Palazzina Laf sarà proiettato al Senato

Alle 9.30 di martedì 13 febbraio 2024, nella Sala Capitolare situata nel Chiostro del Convento di Santa Maria Sopra Minerva – Senato, sarà trasmesso “Palazzina Laf” alla presenza dell’attore e regista Michele Riondino e del cantautore Antonio Diodato. La pellicola, uscita nel 2023, si ispira al primo caso di mobbing acclarato in Italia, che si consumò all’interno della Palazzina Laf dello stabilimento siderurgico ex Ilva di Taranto ai danni di decine di lavoratori. Al termine della proiezione del film è previsto l’intervento di una serie di esperti. L’iniziativa è stata voluta dal senatore Mario Turco, vicepresidente del M5S.

Sinossi del film