Cinema, Cani rangagi: il film sulla ‘Mala salentina’

“Noi siamo cani randagi, vaghiamo senza meta, alla ricerca di briciole, perché abbiamo smesso di sognare”. Sarà presentato al cinema teatro ITALIA di Francavilla Fontana, martedì 12 dicembre, alle 20:30, il nuovo film, il quarto, del regista Alessandro Zizzo.

Il film, scritto da Zizzo con Barabba Marlin, è stato girato tra le province di Brindisi e Taranto e in particolar modo tra Francavilla Fontana, la contrada Bax-Capece e Campomarino, marina di Maruggio. Il film, prodotto da Officinema e Cinemetic, sarà distribuito su Amazon Prime Video e altre piattaforme dalla Minerva Pictures.

E’ un film corale che parla dello scontro tra due famiglie, gli Scarano e i Basile, che si contendono il controllo criminale di una parte del Salento. In mezzo a questa faida si inserisce il personaggio di Andrea Riccardi, un giornalista che torna nella sua terra natia per raccontarne il passato criminale, scoprendo sulla sua pelle che quel passato è ancora lì, sotto nuove forme, con nuove facce e nuovi nomi, ma ancora capace di tingere di rosso l’arida terra salentina.E’ una pellicola piena di intrecci e colpi di scena che vede come protagonisti degli attori pugliesi che recitano nel loro dialetto, rendendo la storia ancora più avvincente e verosimile; tutti bravissimi, da Altea Chionna a Giuseppe Ciciriello, da Giulia Lippolis a Giorgio Consoli, da Giulio Neglia a Giulia Vittoria Cavallo, Angelo Argentina e ancora Tommy Lacalamita,Eleonora Siro, Francesca Danese, Gianvincenzo Piro, Piero Balsamo ed Enrica Fischetti.

Come cani randagi pronti ad azzannarsi l’un l’altro, un branco di uomini e di donne si danno la caccia, chi per potere, chi per vendetta e chi perché non conosce altro modo di stare al mondo.

Il film, dopo la prima di Francavilla, continuerà il suo giro di presentazioni, prima di approdare sulle piattaforme digitali.

