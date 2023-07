Cinema e Audiovisivo: la Cna chiama la Regione

BARI – Cinema e audiovisivo: è tempo per la Puglia di ripartire. E per farlo, la Cna ha organizzato un confronto proprio per capire quando il comparto potrà ripartire grazie a una serie di fondi messi a disposizione dalla Regione Puglia e dall’Unione Europea. L’appuntamento è servito a fare il punto sulle strategie da applicare in un futuro prossimo, avere una visione collettiva, ottimizzare le risorse e guardare a obiettivi per il futuro di una Regione che ha scelto negli ultimi 13 anni di fare del cinema e dell’audiovisivo uno dei suoi settori di investimento strategici. E se altre regioni italiane sono già ripartite con il comparto, la Puglia al momento sarebbe – secondo la Cna – ancora indietro in attesa dello sblocco dei bandi da parte della Regione.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp