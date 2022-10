MONTE SANT’ANGELO – Se fosse un giallo diremmo che il killer torna sul luogo del delitto ma essendo un festival cinematografico non possiamo che apprezzare l’attaccamento ai luoghi d’origine di una storia ben raccontata. Per la seconda giornata di “Mònde – Festa del Cinema sui Cammini”, in programma a Monte Sant’Angelo, la Città dei due Siti Unesco candidata a Capitale italiana della cultura 2025, ospite d’eccezione è stato il noto regista statunitense Abel Ferrara che proprio in questi luoghi, due anni fa, in piena pandemia, ha girato il suo ultimo lungometraggio “Padre Pio”, tra Monte Sant’Angelo e sul Gargano. Ambientato alla fine della Prima Guerra Mondiale, il film racconta in maniera inedita la figura carismatica del frate cappuccino, interpretato dalla star hollywoodiana Shia LaBeouf. Il festival ha voluto così omaggiare il carismatico direttore dopo il grande successo ottenuto a Venezia 79.