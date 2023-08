Cinema: A Taranto riprese del film sull’atleta somala Samia

“E’ la storia di una giovane atleta somala che si chiama Samia Yusuf Omar, una storia vera importantissima perchè è una giovane che è riuscita a uscire da Mogadiscio e arrivare alle Olimpiadi in Cina del 2008. Una storia anche triste perchè è la vicenda di una ragazza che ha provato a migrare, ad andarsene dal suo Paese e ce l’ha fatta ma non è finita bene, essendo stata perseguitata. Un racconto che la gente ha bisogno di sentire”.

Così la regista Yasemin Samdereli durante la presentazione, avvenuta questa mattina allo Spazioporto- Cineporto di Taranto, del film Samia tratto dal best seller internazionale “Non dirmi che hai paura” di Giuseppe Catozzella. Le riprese del film, iniziate in Kenya a luglio scorso, sono in corso nel capoluogo ionico dove la troupe e il cast rimarranno per due settimane. Sono intervenuti anche la protagonista Ilham Osman Mohamed, l’autore del libro Giuseppe Catozzella, oltre ai produttori Simone Catania per Indyca e Riccardo Russo per BIM Produzione e il direttore generale di Apulia Film Commission, Antonio Parente.

“Il motivo per cui abbiamo scelto anche Taranto – ha spiegato Yasemin Samdereli – è perchè durante il processo di location scouting stavamo cercando un posto che ricordasse Mogadiscio sia per le location interne che esterne in quanto ovviamente a Mogadiscio non era possibile girare per la situazione politica attuale. Quindi Taranto è stata scelta perchè qui ci sono posti che possono somigliare alla Somalia”.

Il film racconta la storia di Samia Yusuf Omar, giovane atleta somala che, dopo aver rappresentato il suo paese alle Olimpiadi di Pechino nel 2008, ritorna a casa e viene perseguitata per aver corso senza velo. Samia decide di andare in Europa, per partecipare alle Olimpiadi di Londra 2012.

Quella di Samia è una storia di speranza, che racconta la determinazione di una ragazza nell’essere disposta a tutto per raggiungere il proprio sogno. L’uscita del film è prevista per il 2024, in concomitanza con i Giochi Olimpici di Parigi.

