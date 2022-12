Condividi su...

BITONTO – Come una tappa di montagna, ogni percorso di vita è un alternarsi di salite e discese, momenti durissimi e poi sollievo, castigo e misericordia. Il ciclismo è un poderoso esercizio del corpo che, oltre alla forza muscolare, necessita di formidabili energie mentali. Parte di qui il nuovo libro di Davide Cassani, dal punto più amaro della sua lunga carriera – quando, appena esautorato dal ruolo di ct della Nazionale, si trovò da solo sul divano di casa a gioire per la conquista dell’oro nella gara su pista a Tokyo 2021 – per scandagliare, a una a una, tutte le risorse interiori che la bicicletta, gli ha permesso di sviluppare negli anni. L’ingrediente di base è la passione, sbocciata già nel ’68, quando il babbo lo portò a vedere Gimondi al Mondiale.