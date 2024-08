Cibo protagonista delle vacanze italiane nel 2024

Nel 2024, il cibo si conferma come la principale voce di spesa nelle vacanze estive degli italiani, con un investimento complessivo di circa 10 miliardi di euro. Secondo l’indagine Coldiretti/Ixè, pubblicata a Ferragosto, oltre un terzo del budget vacanziero viene destinato a pranzi, cene e all’acquisto di prodotti tipici. L’offerta enogastronomica si è diversificata, includendo non solo i pasti tradizionali ma anche degustazioni ed esperienze culinarie uniche.

L’Italia, leader europea nella qualità alimentare, vanta un patrimonio di 5.547 prodotti tradizionali, 328 specialità Dop/Igp/Stg e 529 vini Dop/Igp. Il 52% dei turisti preferisce mangiare al ristorante, mentre il 15% sceglie agriturismi o fast food e l’8% opta per la pizzeria.

L’enogastronomia trionfa anche tra i souvenir: oltre il 41% degli italiani porta a casa prodotti alimentari tipici come formaggi, salumi, dolci, vini e liquori, grazie alla varietà e qualità del territorio. Sagre e mercati contadini contribuiscono a questo trend, con l’Italia che detiene la più grande rete europea di vendita diretta di prodotti agricoli grazie a Campagna Amica.

Il cibo italiano non attira solo i turisti nazionali ma è anche un potente richiamo per gli stranieri, soprattutto per gli americani. Un sondaggio Coldiretti e I Love Italian Food rivela che il 90% dei turisti statunitensi sceglie l’Italia per la sua cucina e i suoi vini, confermando l’enogastronomia come la meraviglia italiana più apprezzata.

