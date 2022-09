“La nazionale per me è molto importante. Sono venuto a Lecce per riconquistarla, è il mio obiettivo”. A dirlo è Mert Cetin, difensore turco classe 1997, presentatosi ufficialmente a città e tifosi. “Sto lavorando per recuperare e dimostrare il mio valore. Mi sento pronto”.

“TRINCHERA MI HA CONVINTO” – “Nel 2019 non sono stato vicino al Lecce. A portarmi in Italia fu Gianluca Petrachi quando era alla Roma: lo rispetto molto, ma non sono qui per lui. Conoscevo già il Lecce e la sua storia. Ho iniziato il ritiro con il Verona, ma dopo aver parlato con Trinchera mi sono convinto”.

GRUPPO – “Chi mi ha impressionato? Potrei fare il nome di Umtiti, il più conosciuto, ma il gruppo è giovane, di qualità, può migliorare tanto”.

MODELLO – “Quando ero alla Roma, risposi a questa domanda parlando di Sergio Ramos, ma non mi rivedo in lui. Voglio imparare dai difensori più forti per migliorare. In Italia ogni giocatore è difficile da marcare, ci vuole molta concentrazione”.