Cessione Barletta, Dibenedetto predica calma

BARLETTA – Giorni delicati e decisivi nelle trattative per la cessione del Barletta Calcio. Michele Dibenedetto resta il favorito sui tavoli in gioco con il presidente onorario Mario Dimiccoli, con la piazza biancorossa che chiede una soluzione rapida e solida per il futuro della società. L’imprenditore barlettano predica calma.

Scadrà nelle prossime ore, invece, l’ultimatum nella trattativa tra Mario Dimiccoli e Arturo Romano. L’ex presidente della Viterbese resta indietro nella corsa al Barletta, ma non del tutto fuori dai giochi.

