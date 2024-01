Cesena-Olbia, papà di Shpendi invade campo e aggredisce portiere (Video)

È accaduto qualcosa di clamoroso al fischio finale di Cesena-Olbia, terminata 1-0 a favore dei padroni di casa. Il padre di Cristian Shpendi (fratello gemello di Stiven, attaccante all’Empoli in Serie A) ha invaso il campo per aggredire il portiere dell’Olbia, Filippo Rinaldi, dopo che quest’ultimo ha ferito il figlio con un colpo proibito, costringendolo a uscire dal campo per una brutta ferita all’arcata sopracciliare. Il video pubblicato dal Corriere di Romagna mostra il padre avvicinarsi a Rinaldi e tentare di colpirlo, prima che venga fermato dall’intervento di Riccardo Chiarello e altri membri della panchina del Cesena. Fortunatamente, la situazione non è degenerata.

