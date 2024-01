Cerignola, ufficiale l’ingaggio di Visentin. Fantacci in dirittura d’arrivo

CERIGNOLA – È ufficiale, Santiago Visentin è un nuovo difensore del Cerignola. Come anticipato dalla nostra redazione, il centrale argentino classe ’99 va a rinforzare, soprattutto numericamente, il reparto arretrato gialloblù: per l’ex Crotone e Cittadella contratto fino a giugno 2025.

In dirittura d’arrivo, invece, la trattativa per Tommaso Fantacci, la mezzala del Monterosi potrebbe presto diventare un calciatore del Cerignola. Stretta finale anche per Raul Asencio, attaccante spagnolo del Potenza che nelle ultime ore sarebbe stato sondato anche dal Taranto.

