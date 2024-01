Virtus Francavilla, Forte verso il ritorno al Monterosi

Sembra fatta per il ritorno di Francesco Forte al Monterosi. Il portiere ormai da tempo sembrava non rientrasse più nei piani tecnici della Virtus Francavilla, ipotesi confermata anche dall’arrivo di Paolo Branduani dal Crotone. Forte torna in biancorosso dopo appena sei mesi.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author