Cerignola-Taranto, derby tra le regine pugliesi del Girone C

Gli zero gol in tre gare tra i pro non possono cancellare le emozioni di un derby ormai tutt’altro che banale come lo è Cerignola-Taranto. Pienoni, gare decisive, duelli a distanza e faccia a faccia, una partita che negli ultimi anni è diventata una delle classiche del nostro calcio, quello made in Puglia. Certo, in Serie C la casella del gol va ancora sbloccata: tre incroci in un anno e mezzo, tre 0-0 seppur molto combattuti e dalle sfaccettature diverse ognuno dall’altro. Il pari al “Monterisi” del 18 ottobre 2022 fu una prova della forza difensiva dell’ormai vecchio Taranto di Capuano contro l’arrembaggio di un Cerignola schiacciasassi in casa, ma non quella sera. Meno divertente il match giocato nel ritorno dello “Iacovone” circa un anno fa, il 19 febbraio. Tanto Cerignola ma poca concretezza anche nel derby disputato alla Nuovarredo Arena di Francavilla Fontana il 2 ottobre, campo neutro a causa dell’inagibilità dello stadio ionico dopo l’incendio del 3 settembre. Al “Monterisi”, domenica pomeriggio in diretta esclusiva su Antenna Sud, si sfidano le due attuali regine pugliesi della terza serie: quest’anno il primato è del Taranto, attualmente quinto con 41 punti, sei in più rispetto al Cerignola nono. Situazione ribaltata rispetto ad un anno fa, quando l’Audace, sempre a quota 41, godeva di un vantaggio di sette lunghezze. Da un lato c’è ancora Eziolino Capuano, in versione alta classifica però, con l’intento di emulare proprio ciò che ha fatto Michele Pazienza in riva all’Ofanto nella passata stagione; dall’altra il giovane Ivan Tisci, ancora alle prese con qualche difficoltà di noviziato.

Il tutto in una cornice, quella del “Monterisi”, che si prevede colorata quanto numerosa nonostante il 4-0 incassato dagli ofantini a Castellammare, ma allo stesso tempo orfana dei tifosi ionici.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author