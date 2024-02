Fidelis Andria, amarezza per la Coppa. Danucci resta in pole

ANDRIA – La stagione della Fidelis Andria non trova pace, alle incertezze di un campionato ormai costellato da troppi alti e bassi va aggiunta la grande delusione per come è terminato il cammino di Coppa Italia. I biancazzurri hanno assaporato l’impresa di battere l’invincibile Trapani ma al 93’ i ragazzi allenati da mister Scaringella hanno dovuto fare i conti con la forza di una squadra costruita per vincere tutto ciò che c’è da vincere in quarta serie. Una beffa amara ed avvelenata dalle polemiche per l’evidente tocco di mano di Convitto al momento del controllo, pochi istanti prima di mandare all’incrocio la palla del clamoroso 1-2.

Nel servizio le parole del vice allenatore biancazzurro Giuseppe Scaringella.



La delusione va smaltita e trasformata in foga agonistica in vista di un’altra gara ai limiti delle difficoltà, sul campo della capolista Altamura e con diverse squalifiche con cui fare i conti. Nel mezzo c’è la sosta, ma c’è anche il terzo cambio stagionale in panchina: Ciro Danucci, spettatore speciale al “Degli Ulivi” in Coppa Italia, resta il favorito alla successione di Pasquale De Candia. La pausa, in tal senso, potrebbe alleggerire il peso di questo avvicendamento, che rischia di contribuire però alle incertezze di una stagione sempre meno felice nonostante gli sforzi del club. Martina e Coppa Italia alle spalle, l’imperativo adesso è quello di rientrare immediatamente in zona play-off, costi quel che costi.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author