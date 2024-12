Cerignola, sguardo in difesa: interesse concreto per Manzi dell’Entella

Tra le priorità di mercato del Cerignola c’è anche un innesto di esperienza in difesa, tra i profili maggiormente attenzionati spunta quello di Claudio Manzi, difensore centrale classe 2000 della Virtus Entella, al primo posto nel Girone B di Serie C. Contatti nelle ultime ore, da parte del giocatore ci sarebbe stata un’apertura al trasferimento, al momento però il club ligure non avrebbe intenzione di cederlo, se non trovando prima un sostituto nel reparto. Per Manzi 16 presenze in stagione, non tutte da titolare, oltre ad un passato con le maglie di Turris, Fermana e Ischia.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author