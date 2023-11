Cerignola, ritrovare Malcore e uscire dal momento complicato

CERIGNOLA – Sei pareggi, tre vittorie e due sconfitte. È il bottino del Cerignola in queste prime undici giornate di campionato. 15 punti, gli stessi di un anno fa ma con aspettative decisamente diverse. Le due sconfitte di fila contro Avellino e Casertana rischiano di pesare più del dovuto, visto il calendario complicato e la situazione infortuni ancora emergenziale. Lunedì sera gli ofantini saranno ospitati da un Monopoli in netta ripresa, dopo sei giorni al “Monterisi” arriverà il Catania, la grande delusa di questo avvio di stagione. In vista di questi due delicati impegni l’obiettivo sarà quello di non rimanere incastrati in un loop negativo, soprattutto dal punto di vista mentale. Bisognerà dimenticare in fretta i quattro gol incassati dalla Casertana e ritrovare quell’entusiasmo che accompagnava i gialloblù fino a due settimane fa.

Tisci, intanto, spera di recuperare alcuni degli elementi indisponibili nelle ultime gare, ma anche i gol di Giancarlo Malcore. L’attaccante sta attraversando uno dei momenti peggiori dei suoi quattro anni a Cerignola: dopo un avvio da urlo, condito da tre reti, l’ex Cittadella non riesce più ad incidere. Nove partite senza segnare, qualche malumore e tanti gol sprecati che pesano sulla classifica dell’Audace. Un anno fa Malcore aveva messo in cascina già sei reti, il doppio del magro bottino attuale, una mancanza troppo importante per un Cerignola che, in sede di mercato, nel reparto offensivo ha ancora una volta puntato tutto su di lui.

È il primo vero momento complicato della gestione Tisci, la classifica comincia ad allungarsi e bisogna quanto prima ripartire. In via Napoli si augurano di poterlo fare proprio dai gol del bomber smarrito.

