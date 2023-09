Cerignola, rinnovano anche Tascone e D’Andrea

CERIGNOLA – Ore importanti e, soprattutto, di rinnovi in casa Cerignola. Oltre al rinnovo di Giancarlo Malcore, anche Mattia Tascone e Filippo D’Andrea prolungheranno il loro contratto in gialloblù sino al 2025. I calciatori e il direttore sportivo Elio Di Toro avrebbero trovato l’accordo totale e, nei prossimi giorni, sarebbero in programma degli appuntamenti con Zak Ruggiero e Michele D’Ausilio, anche loro possibili perni del Cerignola che verrà.

