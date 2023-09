Cerignola, Malcore ad un passo dal rinnovo: “Sono grato a questo club”

Intervistato dal Corriere dello Sport, Giancarlo Malcore ha parlato del suo momento di forma ma anche del rinnovo con il suo Cerignola, ormai ad un passo. Queste le parole dell’attaccante prossimo a firmare fino al 2025: “È stata un’estate abbastanza movimentata ma non ci sono state reali trattative, le società interessate non hanno mai affondato. Rinnovo? Non so se lo posso dire (ride n.d.r.), c’è un accordo e attendiamo soltanto di ufficializzarlo. Qui a vita? È presto per dirlo. Per ora rinnovo, qui mi trovo benissimo”.

Malcore e Cerignola, un binomio confermato per la quarta stagione di fila: “Il Cerignola è una realtà dai vecchi valori, valorizza l’aspetto umano del calciatore e lo asseconda nelle sue scelte. Sono grato a questo club, spesso veniamo trattati come burattini mentre qui non è così. È un ambiente sano che ti apprezza sia a livello umano che calcistico, senza altri interessi”.

Cambiamento di pelle e avvio di campionato a rilento: “A livello personale è un ottimo inizio. Peccato, però, perchè meritavamo di più soprattutto contro il Messina. Non dobbiamo fasciarci la testa perchè il campionato è lunghissimo, l’anno scorso all’esordio abbiamo perso 3-0 e poi… Dobbiamo credere di più in ciò che facciamo. Nuovo gioco? Con il cambio di allenatore è cambiato tutto, mi trovo benissimo con questo calcio offensivo, crescendo potremo toglierci delle grandi soddisfazioni. Più forti dell’anno scorso? Secondo me sì, abbiamo cambiato mentalità ma dobbiamo fare di più e metterci maggior cattiveria”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp