Cerignola, rinforzo in difesa: arriva l’ex Crotone Visentin

CERIGNOLA – Santiago Visentin, salvo colpi di scena, sarà un nuovo difensore dell’Audace Cerignola. Il centrale argentino avrebbe trovato l’accordo di massima con il club e potrebbe raggiungere i suoi compagni già nelle prossime ore. Ex Cittadella, Crotone, Pordenone e Virtus Verona, il classe ’99 arriva in gialloblù da svincolato dopo aver totalizzato 25 presenze in Serie B e 41 apparizioni in Serie C. Si attende soltanto l’ufficialità.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author