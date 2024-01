Foggia-Avellino, le parole di Coletti e Pazienza nel post-gara

FOGGIA – L’Avellino ha vinto il derby dauno-irpino dello “Zaccheria”, battendo 1-3 il Foggia ed infliggendo ai rossoneri la terza sconfitta consecutiva. In mix-zone un Coletti amareggiato ha ammesso le proprie responsabilità e quelle della squadra aggiungendo: “Veniamo da tre sconfitte particolari e pesanti, so di poter essere a rischio e lo sapevo già prima di accettare questo incarico, ovviamente accetterò il tutto in maniera serena ma con grande dispiacere per non aver impattato subito come avrei voluto“.

Grande soddisfazione da parte di Michele Pazienza, il tecnico irpino ha confermato la volontà di vincere il campionato ricordando poi la sua ultima apparizione allo “Zaccheria”, coincisa con la sua ultima gara da allenatore del Cerignola: “Nel calcio bisogna guardare avanti, dopo la sconfitta ai play-off ci ho messo tanto tempo per dimenticare, quella situazione lì mi ha aiutato a crescere, fa parte del percorso“.

