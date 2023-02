CERIGNOLA – Il Cerignola stende l’Avellino, sfoderando una delle prestazioni migliori della stagione. Questa la lucida disamina di Michele Pazienza al termine della gara, parlando ai nostri microfoni in mix-zone: “È stata una grandissima prestazione contro una delle squadre più importanti del campionato. Oggi i ragazzi si sono superati, tirando fuori una prestazione eccezionale. Lo svantaggio era immeritato e sono stati bravi a non abbattersi, il loro gol ci ha dato la carica per ripartire, vittoria meritata. Errori arbitrali? Non rispondo a Rastelli, è una persona che stimo. Non ho visto l’episodio, dovrò rivederlo. Per quanto si è visto in tutta la gara abbiamo ampiamente meritato il successo. Salvezza? Prima faremo i punti che ci portano alla tranquillità, poi potremo parlare di altro. Mi auguro di poterli ottenere già domenica, per poi poter parlare di ambizioni diverse. Malcore fuori? È un giocatore fondamentale, ci sta trascinando. Ma anche lui è un essere umano e deve recuperare delle energie”.

