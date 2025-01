Cerignola, Jallow piace all’Arzignano: trattativa in corso

L’Arzignano ha messo gli occhi su Sulayman Jallow del Cerignola. Il calciatore sembra in uscita dai piani tecnici di mister Raffaele e nelle ultime ore è finito nel mirino di diversi club ma al momento l’Arzignano sembra quello più vicino. Le parti sarebbero ad un passo dall’accordo, il giocatore avrebbe intanto accettato la nuova destinazione. Contestualmente il direttore sportivo Elio Di Toro sta continuando a scandagliare il mercato anche per eventuali nuove operazioni in entrata.

