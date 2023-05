Cerignola: GdF scopre falso commercialista

I finanzieri della Compagnia di Cerignola, a seguito di una verifica fiscale, hanno scoperto un falso commercialista con numerosi clienti in città e nei comuni circostanti, il quale avrebbe esercitato abusivamente l’attività.

L’uomo non è risultato iscritto all’albo dei dottori commercialisti e dei revisori contabili, pertanto è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Foggia.

Durante gli accertamenti tributari, è emerso che il falso commercialista non avrebbe dichiarato al fisco i ricavi della propria attività, svolta tra il 2017 e il 2020, e non avrebbe presentato le dichiarazioni dei suoi clienti per gli anni 2019 e 2020.

Per questo, i clienti hanno ricevuto avvisi e cartelle di pagamento per imposte e contributi previdenziali non pagati. Tutti i truffati possono comunque recarsi al comando della Guardia di Finanza di Cerignola per le denunce, come si legge in una nota.

