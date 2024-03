Cerignola, fumata bianca per Raffaele: contratto fino al 2025

CERIGNOLA – Giuseppe Raffaele sarà il nuovo allenatore dell’Audace Cerignola. L’ex tecnico del Potenza e il club ofantino hanno trovato l’accordo negli ultimissimi minuti, Raffaele firma un contratto valido fino al 2025. Una scelta, quindi, anche per il futuro e non solo per questo finale di stagione.

Giuseppe Raffaele sarà presentato ufficialmente alla stampa nella giornata di martedì 12 marzo (ore 18:00).

Questo il comunicato ufficiale del Cerignola: “La S.S. Audace Cerignola S.r.l. comunica di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra al Signor Giuseppe Raffaele. Il nuovo allenatore gialloblu sarà presentato alla stampa domani pomeriggio (martedì 12 marzo 2024), alle ore 18.00, presso la sala stampa dello stadio Domenico “Monterisi” di Cerignola. Il tecnico si è legato all’Audace Cerignola fino a giugno 2025. La S.S. Audace Cerignola S.r.l. coglie l’occasione per rivolgere il proprio benvenuto al nuovo tecnico e augurargli buon lavoro“.

