Il Picerno torna vincere con un pokerissimo al Monterosi

Un errore guardare la classifica e prendere sotto gamba un Monterosi alla ricerca del quinto risultato utile consecutivo. Lo sa bene Emilio Longo che vorrà sicuramente riportare alla vittoria un Picerno che manca l’appuntamento con i tre punti dall’ultima vittoria del 2 febbraio scorso contro la Turris. Melandrini che dovranno fare ancora a meno di bomber Murano fermato da una mialgia alla spalla.

Il primo tiro in porta arriva dopo 180 secondi con Esposito da calcio piazzato il cui tiro deviato dalla barriera sfiora il palo. Al 20esimo è miracoloso Summa a deviare in corner il mancino di Gori diretto sotto la traversa. Risponde il Picerno con il suo capitano due minuti dopo con un destro centrale facile presa di Forte. Al minuto 34 Biasiol si inserisce bene in su un calcio d’angolo battuto da Esposito ma il suo colpo di testa si spegne di poco sul fondo. Il vantaggio dei padroni di casa arriva al 39esimo con Santarcangelo (1-0) che sfrutta al meglio la bella palla tesa messa in area da Pagliai mettendo a segno la sua sesta marcatura stagionale.

Nella ripresa parte fortissimo il Picerno che dopo 100 secondi trova il raddoppio con Albadoro (2-0) che approfitta di una ribattuta del portiere sul tiro di Albertini e sigla la rete del momentaneo due a zero. Il Monterosi accorcia le distanze al 57esimo con Euspei (2-1) che sfrutta l’assist di Scarsella e col piattone destro batte l’estremo difensore melandrino. Risultato che cambia nuovamente al minuto 68 con Ciko (3-1), entrato da cinque minuti al posto di Albadoro, che spinge in rete una palla sporca tra le proteste degli ospiti che reclamavano un tocco con la mano. Il poker dei rossoblù porta la firma del capitano Emmanuele Esposito (4-1) che sfrutta un varco nella difesa laziale per battere senza problemi l’estremo difensore ospite. Ciko (5-1) al 94′ si regala la prima doppietta tra i professionisti – e il pokerissimo del Picerno – sfruttando l’assist di Novella e girando di piatto destro alle spalle di Forte.

Il Picerno torna così a vincere e a convincere e riagguanta il terzo posto in classifica a pari punti con l’Avellino. Per mister Longo, dunque, si prospetta una settimana di lavoro all’insegna della serenità ritrovata in vista del derby lucano in programma lunedì 18 marzo allo stadio “Viviani” contro il Potenza. Il Monterosi frena il suo trend positivo di risultati per provare ad uscire dalle sabbie mobili della zona playout.

IL TABELLINO DI AZ PICERNO – CROTONE

Lunedì 11 marzo 2024, ore 20.45, stadio “D. Curcio”: 31a Giornata Campionato Serie C – Girone C

PICERNO (4-2-3-1) Summa; Pagliai (84’ Novella), Biasiol, Cadili, Guerra; Gallo, Pitarresi; Albertini (84’ Petito) Albadoro (63’ Ciko), Esposito (77’ Maiorino); Santarcangelo.

A disp.: Merelli, Lentini, Savarese, D’Agostino.

All. Emilio Longo

MONTEROSI (3-5-2) Forte; Piroli, Gori, Sini; Bittante (46’ Di Renzo), Parlati, Gavioli (46’ Silipo), Scarsella (73’ Di Francesco), Crivello; Eusepi, Vano (73’ Rossi).

A disp.: Rigon, Verde, Crescenzi, Frediani, Tartaglia, Ferreri.

All. Cristiano Scazzola

Arbitro: Leone (Barletta)

Guardalinee: Piazzini (Prato) – Franco (Padova)

Quarto Uomo: Liotta (Castellammare di Stabia)

AZ PICERNO 5 – 1 MONTEROSI

MARCATORI: 39’ Santarcangelo, 47’ Albadoro, 57’ Eusepi, 68’, 94’ Ciko, 73’ Esposito

AMMONITI: 13’ Gori, 15’ Cadili, 70’ Forte, 72’ Scarsella,

ESPULSIONI: 91’ Santarcangelo

CORNER: 4 – 3

RECUPERO: 1’ – 5’

SPETTATORI: 271 + abbonati

INCASSO: euro 1.297,00

