Sarà un Cerignola-Foggia senza tifosi rossoneri, è quanto deciso dal GOS dopo la riunione avvenuta oggi pomeriggio. Il derby di Capitanata, in programma giovedì 18 maggio alle 20:30 e valido per l’andata del primo turno nazionale play-off, sarà limitato ai soli residenti a Cerignola, questo il comunicato ufficiale dell’Audace Cerignola: “Per disposizioni delle autorità di pubblica sicurezza, la vendita dei biglietti di Audace Cerignola-Foggia è consentita per i soli residenti nel Comune di Cerignola. Sarà possibile acquistare i tagliandi solo ed esclusivamente presso i punti vendita autorizzati, previa obbligatoria esposizione del documento di identità. La vendita si chiuderà giovedì alle ore 20.30. Non ci sarà alcuna vendita online”.

