Cerignola-Foggia, vendita ai soli residenti nel comune ofantino

CERIGNOLA – In vista del Derby di Capitanata tra Cerignola e Foggia, in programma lunedì 18 dicembre alle 20:45, il G.O.S. ha deciso di limitare la vendita dei tagliandi ai soli residenti a Cerignola. I biglietti sono acquistabili solamente nei punti vendita autorizzati nel comune ofantino e non c’è alcuna vendita online. Di conseguenza, è ufficiale il divieto di trasferta ai tifosi foggiani, assenti al “Monterisi” per le stesse indicazioni anche nei due derby della passata stagione. Si tratta, dunque, delle stesse misure messe in atto per le gare dello scorso campionato.

Il match verrà trasmesso in diretta, in chiaro ed in esclusiva con prepartita e postpartita su Antenna Sud, canale 14 del digitale terrestre.

