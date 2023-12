Brighton, De Zerbi batte Gattuso e ricorda il Foggia

BRIGHTON – Corsi e ricorsi storici. A distanza di sette anni da quel Foggia-Pisa mister De Zerbi si prende la sua piccola rivincita su Gattuso. Se nel lontano giugno 2016 l’ex tecnico rossonero vide sfumare la promozione in Serie B in finale dei playoff di Lega Pro favorendo la squadra dell’ex centrocampista del Milan, adesso a ristabilire il ‘pari e patta’ è il contesto europeo. Nell’ultima giornata di Europa League, il Brighton ha conquistato non solo il passaggio al turno successivo della competizione, ma anche il primo posto che consente di saltare i sedicesimi di finale e di arrivare direttamente agli ottavi. La rete dell’1-0 finale peraltro è giunta all’88’. Gattuso, oggi, siede sulla panchina del Marsiglia che così viene scavalcato nel proprio raggruppamento. A fine partita De Zerbi ha dedicato il suo successo al Foggia, ai foggiani ed ai suoi ex calciatori. Ferita che malgrado la successiva promozione nel 2017 con Stroppa rimane ancora aperta.

“Questa – riporta La Gazzetta dello Sport – è una partita che un po’ dentro di me chiude un cerchio – dice De Zerbi, parlando in italiano – Purtroppo contro Rino Gattuso avevo perso la partita più importante della mia carriera fino a questo momento. Questa vittoria quindi la dedico ai miei ex giocatori del Foggia, con cui avevo perso quella partita, e a tutta la gente di Foggia. Quella sconfitta ce la porteremo sempre dentro, ma è come se oggi avessero vinto tutti quanti”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp