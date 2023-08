Cerignola, fatta per Krapikas: portiere in viaggio verso la Puglia

CERIGNOLA – La telenovela portiere in casa Cerignola sembra finalmente giunta al termine: i gialloblù sono pronti ad accogliere Titas Krapikas, estremo difensore classe 1999 attualmente svincolato. Il lituano scuola Sampdoria è reduce dalle esperienze con Ternana e Spezia ed è pronto a rilanciarsi, molto probabilmente da titolare, con la maglia del Cerignola. Tra le parti sarebbe tutto fatto, il giocatore è in viaggio verso la Puglia ma per formalizzare l’accordo servirà attendere la conferma del Lecco in Serie B dal Consiglio di Stato, passaggio che porterebbe alla cessione di Umberto Saracco al club lombardo.

Il Cerignola nelle ultime ore aveva sondato altri profili over per la porta: si tratta di Paolo Branduani, Daniel Offredi e Francesco Marone.

