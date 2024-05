Cerignola, contatti positivi tra Grieco e Di Toro: avanti insieme

CERIGNOLA – Resta tutto immutato in casa Cerignola. Scacciati i dubbi delle ultime settimane, salvo clamorosi colpi di scena l’Audace ed Elio Di Toro continueranno insieme. Contatti e confronti positivi tra il direttore sportivo, che ha ancora due anni di contratto, ed il presidente Nicola Grieco, ci sarebbe la giusta unità d’intenti, il dirigente abruzzese ha chiesto garanzie e chiarezza sulle strategie future, a quanto pare ci sarebbero i margini per proseguire. Dopo cinque anni di grandi soddisfazioni, un rapporto cominciato nel 2019, serviva confrontarsi e capire in quale direzione si volesse andare, idee condivise ancora una volta, e che porterebbero al continuo di questa bella storia anche nella stagione 2024/2025.

Vane, dunque, tutte le richieste pervenute al ds ofantino, uno dei più ambiti sulla piazza: ci aveva provato in primis la neopromossa Team Altamura, interesse abbastanza insistente anche da parte del Potenza, senza dimenticare le attenzioni di società come Taranto e Spal.

Di Toro, ora più che mai, gode della fiducia della proprietà, d’altronde sono i risultati a parlare: una promozione, due campionati di C a buoni livelli ed una patrimonializzazione mai così spiccata nella storia del club. Condizioni che avrebbero permesso al ds di proporre e rendere chiare le sue strategie future, condivise, almeno per ora secondo quanto emerso dagli ultimi confronti, anche dal presidente Nicola Grieco. È chiaro che, nelle prossime settimane, eventuali incongruenze potrebbero portare a nuovi imprevedibili scenari.

Alla guida della squadra, di conseguenza, resterà mister Giuseppe Raffaele, in collaborazione con il suo vice Giacomo Ferrari, entrambi in forte sintonia con Di Toro. Non sono escluse, nelle prossime settimane, delle new entry nello staff tecnico, alla base ci sarebbe l’intenzione di strutturarsi ulteriormente, al fine di restare una delle realtà modello della Serie C.

Smaltite le scorie e le fatiche dell’ultima stagione, il lavoro di programmazione entrerà nel vivo, il calciomercato è alle porte ed in Via Napoli sembrerebbero avere le idee chiare.

