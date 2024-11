Cerignola, Capomaggio: “Ora restiamo su, poi si vedrà”

C’è chi sostiene ci sia un Cerignola con Capomaggio e un Cerignola senza Capomaggio, i fatti andrebbero in questa direzione, almeno nell’ultimo mese: con l’argentino assente due turni per squalifica l’Audace ha raccolto un solo punto tra Taranto e Monopoli, musica ben diversa contro la Cavese e con Capomaggio in campo, questa volta però da centrale nella difesa a tre e non da mediano viste le defezioni del pacchetto arretrato. Due gol stagionali, Galo è stato e sarà pezzo pregiato del mercato ma in estate il club ha fatto di tutto per trattenerlo, l’importante rinnovo fino al 2027 firmato ad agosto è stata una grande prova di forza e ambizione, il secondo posto attuale non è un caso.

Nel servizio le parole del mediano argentino del Cerignola in vista del big match di Benevento.

