Cerignola, appartamento va a fuoco: un uomo in ospedale

Un 50enne è rimasto ferito, nella notte tra sabato 24 e domenica 25 febbraio, in un incendio divampato nel suo appartamento al primo piano di uno stabile di Cerignola (Foggia). L’uomo ha riportato ferite al volto ed è stato trasportato in ospedale. Non è in pericolo di vita. L’incendio, poi domato dai vigili del fuoco, sarebbe divampato per cause accidentali, ma sono in corso accertamenti.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author

Antonella D'Avola Sono una Giornalista Professionista. Per me ogni parola ha conseguenze, così come ogni silenzio, pertanto non conosco altro modo per svolgere questa professione se non con rispetto, serietà e responsabilità. Valori ancor più necessari nel racconto quotidiano di una terra complessa quale la Capitanata, che aspirando ad un futuro di maggior dignità e prosperità non può prescindere da un’attività di cronaca seria, onesta e libera. See author's posts