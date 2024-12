Cerignola-Altamura, attesi oltre 200 tifosi biancorossi al “Monterisi”

Saranno poco più di 200 i tifosi che seguiranno la Team Altamura, impegnata questa sera al “Monterisi” per il derby pugliese contro il Cerignola (20:30), anticipo della 18^giornata del Girone C di Serie C.

Dopo numerose sfide e duelli tra Promozione, Eccellenza e Serie D, le due squadre si ritroveranno per la prima volta tra i professionisti, una gara storicamente sentita che vedrà più di 200 tifosi biancorossi nel settore ospiti di un “Monterisi” in cui si attendono circa 2000 presenze totali.

