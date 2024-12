Cerignola-Altamura 1-1, pareggio giusto al Monterisi

Pareggio tra Cerignola e Altamura al Monterisi nella gara che ha inaugurato la 18a Giornata. I padroni di casa chiudono in vantaggio il primo tempo grazie a un’incornata vincente di Capomaggio al 44’, ma nella ripresa subiscono il ritorno degli ospiti. Al 66’, Michele Grande sigla il gol del pareggio, il primo della sua carriera tra i professionisti, sfruttando una ribattuta su tiro di Molinaro.

Il Cerignola parte forte sfiorando il gol in più occasioni: Russo e Paolucci creano pericoli, con quest’ultimo che colpisce una traversa al 29’. Gli ospiti rispondono con D’Amico e Dipinto, ma è Capomaggio a rompere l’equilibrio al 44’ con un colpo di testa su punizione di Tentardini. Nel secondo tempo, l’Altamura cresce e trova il pari in ripartenza. Grande è lesto a insaccare sulla respinta del portiere Greco. Nonostante qualche occasione nel finale per entrambe le squadre, il risultato non cambia.

LA CRONACA

90’+5’ Finisce qui. Pareggio al Monterisi tra Cerignola e Altamura, tutto sommato giusto: dopo un primo tempo arrembante, i padroni di casa non si sono ripetuti nella ripresa facendosi riprendere dagli ospiti.

90’+2’ SOSTITUZIONE CERIGNOLA: fuori Jallow, dentro Faggioli.

90’ Concessi 4 minuti di recupero.

87’ CERIGNOLA: Capomaggio sfiora la doppietta, ma la conclusione non è precisa.

86’ ALTAMURA: ammonito 🟨 Gigliotti per gioco falloso.

84’ ALTAMURA: ospiti a un passo dal raddoppio con un tiro a giro di D’Amico che accarezza la traversa.

80’ SOSTITUZIONE ALTAMURA: Minesso per Simone.

79’ CERIGNOLA: ammonito 🟨 Visentin per gioco falloso.

77’ SOSTITUZIONE CERIGNOLA: tris di cambi: Sainz-Maza, Ruggiero e Visentin per Tascone, Paolucci, Martinelli.

73’ SOSTITUZIONE ALTAMURA: Gigliotti prende il posto di Acampa.

70’ CERIGNOLA: sponda di Salvemini per Tentardini, destro violento ribattuto da Silletti. Questa volta, sono i padroni di casa a reclamare il rigore, ma non convincono Calzavara.

66’ GOL DELL’ALTAMURA: ⚽️ GRANDE! Ripartenza fulminante degli ospiti: Greco si oppone alla conclusione di Molinaro, ma sulla ribattuta Michele Grande firma il pareggio e il primo gol tra i professionisti.

64’ CERIGNOLA: ammonito 🟨 Bianchini per gioco falloso.

59’ SOSTITUZIONE ALTAMURA: due cambi per Di Donato: Molinaro e Bumbu rilevano Peschetola e Franco.

58’ CERIGNOLA: rovesciata in area di Paolucci, Viola non si lascia sorprendere e blocca.

57’ CERIGNOLA: sinistro di Russo in area, Viola si supera e dice di no.

54’ CERIGNOLA: ammonito 🟨 Paolucci per gioco falloso.

51’ ALTAMURA: contatto in area Ligi-Peschetola, gli ospiti reclamano il rigore, ma Calzavara lascia correre.

46’ Si riparte.

➕ SECONDO TEMPO ➕

45’+2’ Finisce qui un primo tempo di ottima qualità. Si va negli spogliatoi con il Cerignola in vantaggio grazie alla rete di Capomaggio allo scadere.

45’ Due minuti di recupero.

44’ GOL DEL CERIGNOLA: ⚽️ Capomaggio! Sulla punizione dalla destra di Tentardini, il numero 4 ofantino salta più in alto di tutti sul secondo palo e batte Viola. Gol numero 3 in stagione per Capomaggio.

42’ ALTAMURA: ammonito 🟨 Silletti per comportamento non regolamentare.

39’ ALTAMURA: sul cross dalla destra di Dipinto, Simone colpisce di testa all’altezza del dischetto, ma non trova lo specchio.

31’ ALTAMURA: non c’è un attimo di pausa. Risponde subito l’Altamura con una conclusione ravvicinata di D’Amico, bloccata da Greco in uscita.

29’ CERIGNOLA: padroni di casa ancora a un passo dal vantaggio. Dalla destra, solito traversone in area di Russo, Paolucci colpisce in tuffo di testa, ma trova la traversa. Poi la palla arriva a Ligi che spara di prima intenzione dal limite senza trovare la porta.

28’ CERIGNOLA: violenta punizione dai 30 metri circa di Paolucci, Viola non si lascia sorprendere e respinge con i pugni.

24’ CERIGNOLA: occasionissima per la squadra di casa: sul cross di Russo dalla destra, Paolucci, appostato nel cuore dell’area, ci prova di prima intenzione, ma Viola è attento e blocca in due tempi.

19’ ALTAMURA: bomba di Dipinto quasi dal limite, Greco si oppone come può sulla traiettoria centrale.

8’ SOSTITUZIONE CERIGNOLA: cambio forzato per Raffaele. Coccia costretto ad abbandonare il campo, al suo posto Tentardini.

6’ CERIGNOLA: padroni di casa subito pericolosi: girata in area di Capomaggio, Viola vola a metterci la manona deviando in angolo.

1’ Partiti.

➕ PRIMO TEMPO ➕

CERIGNOLA-ALTAMURA 1-1

RETI: 44’ Capomaggio (C), 66’ Grande (A)

CERIGNOLA 352: Greco 6; Ligi 6, Capomaggio 7, Martinelli 5,5 (77’ Visentin sv); Coccia sv (8’ Tentardini 6), Tascone 5,5 (77’ Sainz-Maza sv), Bianchini 5,5, Paolucci 6,5 (77’ Ruggiero), Russo 6,5; Jallow 5 (90’+2’ Faggioli), Salvemini 5,5. Panchina: Saracco, Fares, Parigini, Velasquez, Carnevale, Romano, Lorusso, Iurilli, Carrozza, Di Dio. All. Raffaele 6.

ALTAMURA 4231: Viola 7; Mane 6, Silletti 6,5, De Santis 6, Acampa 5,5 (73’ Gigliotti); Franco 5 (59’ Bumbu 6), Dipinto 6,5; Grande 6,5, Peschetola 5,5 (59’ Molinaro 6), D’Amico 6; Simone 6 (80’ Minesso sv). Panchina: Spina, Poggesi, Andreoli, Lagonigro. All. Di Donato 7.

ARBITRO: Andrea Calzavara di Varese 6,5. Assistenti: Giuseppe Casarano di Castellammare di Stabia e Mario Pinna di Oristano. Quarto ufficiale: Stefano Striamo di Salerno.

AMMONITI: Silletti, Gigliotti (A); Paolucci, Bianchini, Visentin (C).

NOTE: spettatori 2.033. Recuperi 2’/4’. Angoli 5-3

