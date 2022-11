Condividi su...

CERIGNOLA – Fino alla fine, lo urlavano dalla panchina qualche minuto prima del pesantissimo gol di Achik. Una rete che contro il Picerno evita una sconfitta interna dolorosa, ma che rappresenta il coronamento di un secondo tempo di grande sacrificio. Abituati a prestazioni maiuscole davanti al pubblico del “Monterisi”, come si è arrivati, al 92’, a dover rincorrere? La formazione gialloblù ha sofferto, inizialmente, l’atteggiamento propositivo del Picerno. Un modo di fare timido e attendista che ha portato al gol del vantaggio dei lucani, una perla di capitan Esposito. Gli uomini di Longo sono stati abili ad imbrigliare la manovra dell’Audace, privando di idee offensive gli avversari nella ripresa. Nonostante il rimescolamento delle carte attuato da Pazienza nella seconda metà, passato dal 4-3-3 al 3-5-2, i gialloblù si sono dovuti affidare ai lanci lunghi, ben controllati dalla retroguardia lucana. Certo, le discriminanti non mancano: Tascone fuori al 45’ in stato febbricitante, giocatori chiave come Ligi, Bianco e Coccia indisponibili. Ma dalla partita di domenica era legittimo aspettarsi qualcosa in più: da salvare in questi 90 minuti c’è forse solamente la determinazione che ha portato al pari in extremis. Dunque, evitato un doloroso e brusco stop interno, bisognerà lavorare su ciò che non è andato contro un comunque ottimo Picerno. La classifica vede il Cerignola al decimo posto, in un campionato impronosticabile: la terza posizione dista sole 3 lunghezze, 4 i punti dalla zona play-out. Un punto che dà un minimo di continuità, e che tiene alto il morale in vista del sentito quanto difficile derby contro il Foggia di Gallo, un Foggia mai così in forma come in questo momento.

Foto di Audace Cerignola.