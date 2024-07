Cerignola, 6-1 nel primo allenamento congiunto in ritiro: i dettagli

Primo allenamento congiunto per il Cerignola nel ritiro di San Giovanni Rotondo, gli uomini di Giuseppe Raffaele hanno battuto per 6-1 la compagine locale dell’ASD Michele Biancofiore (Seconda Categoria) in una gara a cui hanno preso parte quasi tutti gli interpreti della rosa, compresi primavera e ragazzi in prova, tranne gli ultimi arrivati Gagliano e Cuppone e l’acciaccato Leonetti (non dovrebbe essere nulla di grave). Sgambata di venti minuti anche per Galo Capomaggio, uno degli uomini più chiacchierati del momento ed al centro di diverse voci di mercato, l’argentino ha realizzato una delle sei reti. Tra i marcatori anche il classe 2005 Wilkerg Castillo, mezz’ala ex Vibonese che dovrebbe firmare a breve il suo nuovo contratto. I dettagli del test amichevole:

Primo tempo 3-5-2: Greco; Vaghi (in prova), Martinelli, Ligi; Russo, Carrozza, Bianchini, Sainz-Maza, Vono; Carnevale, Iurilli. All. Raffaele. Nell’occasione Saracco ha difeso i pali della squadra avversaria.

Secondo tempo 3-5-2: Fares; Visentin, Gonnelli, Tentardini; Coccia, Tascone, Capomaggio, Bezzon, Ingrosso; Signorile, Iurilli. All. Raffaele.

Marcatori: Iurilli, Sainz-Maza (rig.), Carnevale, Capomaggio, Castillo, Tascone.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author