Cellino San Marco, scampato pericolo per il conducente di un camioncino

Esce del fumo dal vano motore e si allontana dal mezzo. Scampato pericolo per il conducente di un camioncino incendiatosi per una anomalia. E’ accaduto nel primo pomeriggio a Cellino San Marco. Sul posto è giunta una squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Brindisi, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area.

