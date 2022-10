Dopo l’umiliante sconfitta del San Nicola (6-2), Massimo Cellino, presidente del Brescia, lancia un vero e proprio anatema nei confronti del Bari, tra il serio e il faceto. “Questa vittoria diventerà una maledizione per il Bari, non lo farà andare in Serie A, e magari aiuterà noi ad andarci – riporta bresciaingol.com -. Abbiamo fatto una bella figura di m… Troppa pressione, troppe aspettative hanno creato pressione nei calciatori e nell’allenatore. Se ci avessero dato il gol di Ayè, che era regolare, saremmo rientrati negli spogliatoi con ancora delle speranze. Abbiamo preso 6 gol, vorrà dire che ci servirà per capire dove abbiamo sbagliato. E’ tutta una questione psicologica. Comunque, sentivo che non avremmo fatto risultato a Bari. Dopo una sconfitta del genere, molti allenatori o presidenti, avrebbero mandato la squadra in ritiro tre giorni, Clotet ha dato un giorno in più di riposo. È innovativo. Abbiamo 15 punti, uno in più rispetto alla media promozione e pensiamo ancora a questi 6 gol…”.