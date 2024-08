Ceglie, ultimo giorno della Piazza. Sottosegretario Ferro ai nostri microfoni

In diretta da Ceglie: ultimo giorni per la ketmesse la Piazza. Attesa per partecipazione di Tajani ed Emiliano. Intanto abbiamo sentito il sottosegretario Wanda Ferro sull’emergenza violenza sui medici r necessità di presidi di polizia nei pronto soccorso. Nel servizio intervista a ✅Wanda Ferro, Sottosegretario Ministero dell’Interno

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts