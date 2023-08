Ceglie Messapica, il generale Vannacci a La Piazza

CEGLIE MESSAPICA – È senza dubbio la figura più chiacchierata e discussa del momento, in questi giorni al centro di una vera e propria bufera mediatica: eppure, il generale dell’Esercito Roberto Vannacci, autore del controverso “Il mondo al contrario”, domenica 27 agosto sarà a Ceglie Messapica per aprire la seconda serata de “La piazza, il Bene Comune”, la kermesse creata e condotta dal direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino. La sua presenza, confermata, sarà solo in collegamento, anche per evitare problemi di ordine pubblico. Certamente, l’intervista sarà “live”, con il giornalista pronto a incalzare Vannacci sui passaggi più dibattuti del libro. Sarà la sua prima apparizione in pubblico dopo il vespaio di polemiche sollevato dalle sue posizioni riguardo migranti, omosessuali e movimenti femministi.

Sempre domenica, saranno ospiti di Perrino i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani, ma anche il ministro Raffaele Fitto. Prima serata del format in programma sabato sera, per concludersi lunedì con la terza e ultima serata.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp