Brindisi, ancora un pestaggio: un uomo in ospedale

Ancora un’aggressione a Brindisi. E ancora una volta avrebbero agito in branco. Dopo i due 17enni pestati ieri in Via Appia, oggi è toccato ad un 33enne essere picchiato selvaggiamente in Viale Commenda. L’uomo attualmente è ricoverato presso l’ospedale ‘Perrino’ di Brindisi e dopo le prime cure è stato ascoltato dagli agenti della Questura che indagano sul fatto. Non è ancora chiara la dinamica dell’accaduto. I poliziotti avrebbero anche acquisto i filmati delle telecamere di alcuni negozi presenti in zona.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp