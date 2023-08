BRINDISI – Brindisi sarà ancora porto sicuro per 168 migranti, nelle scorse ore tratti in salvo dalla Geo Barents, nella zona Sar libica. La nave di ricerca e soccorso di Medici senza frontiere (Msf), nelle scorse ore ha condotto le due operazioni di salvataggio assistendo 168 persone che viaggiavano su due gommoni sovraffollati. Il 65 per cento dei naufraghi sono minori non accompagnati. Le autorità italiane hanno assegnato il porto di Brindisi. Le operazioni di sbarco si svolgeranno presumibilmente nel prossimo weekend.

🟢Update

The #MSFteam has successfully conducted two rescue operations in the Libyan Search and Rescue region. A total of 168 women, men and children have been successfully rescued from two different overcrowded rubber boats. pic.twitter.com/SDxAxhh7V3

— MSF Sea (@MSF_Sea) August 24, 2023